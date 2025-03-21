شكرا لقرائتكم خبر عن "كوبى رايت ".. حملة لطلاب إعلام القاهرة للتوعية بالملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قسم العلاقات العامة، تخصص الاتصال السياسي، دفعة 2025، حملة “كوبي رايت”، كمشروع تخرج يهدف إلى توعية الجمهورالمصرى بأهمية حماية الأفكار والإبداعات من السرقة أو الاستغلال غير القانوني، تحت شعار “حقوقك الفكرية ثروة حقيقية”.

وتُعد حملة " كوبي رايت " هي الحملة الأولى من نوعها في مصر، وفي قسم اتصال سياسي الذي تم فتحه لأول مرة في إعلام القاهرة، و تسلط الضوء على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشباب والكبار داخل المجتمع، بهدف إعادة عناصر الإبداع والابتكار من جديد، فذلك سوف يؤثر على الفرد وعلى اقتصاد الدولة ككل.

كما تستهدف حملة " كوبي رايت" الأطفال من سن 10 سنوات وصولاً إلى الشباب الكبار، حيث تعد هذه الفئات العمرية هم أهم العناصر في تحقيق التطوير والإبداع والوقوف في مصاف الدول المتقدمة.

وتسعى “كوبي رايت” لتوفير محتوى تثقيفي يساعد الأفراد على فهم الخطوات القانونية التي تحمي أفكارهم من الانتهاك.

وأوضح القائمون على الحملة: “إبداعك مش مجرد فكرة.. إبداعك هو ثروتك الحقيقية، وحمايته تبدأ بالوعي والمعرفة، ونسعى من خلال “كوبي رايت” إلى تقديم المعلومات الصحيحة لمساعدة المبدعين في الحفاظ على حقوقهم الفكرية، وذلك كله نتيجة لنقص الوعي الذي تأكدنا منه عن طريق الاحصائيات والاستبيانات المختلفة، بالإضافة إلى كثرة الانتهاكات.

تُطلق الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقدم فيديوهات توعوية، مقالات متخصصة، ونصائح قانونية حول حماية الإبداع في مختلف المجالات.