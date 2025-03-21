شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يستعيد السيطرة على القصر الرئاسى فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التليفزيون السودانى، أن قوات الجيش استعادت السيطرة على القصر الرئاسى فى الخرطوم.

وقال مصدر عسكرى فى الجيش السودانى إن "قوات الجيش سيطرت صباح الجمعة على كامل القصر الرئاسى فى الخرطوم، وتقوم حاليا بمطاردة قوات الدعم السريع داخل السوق العربى بوسط الخرطوم".

وأوضح المصدر أن الجيش سيطر فى البداية على البوابة الشرقية للقصر الرئاسى، وأن قوات الدعم السريع انسحبت باتجاه السوق العربى.

بدوره، قال خالد الإعيسر وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية "اليوم ارتفع العلم فوق القصر الرئاسي، والرحلة ماضية حتى يكتمل النصر".

كما استعاد الجيش السودانى السيطرة على عدد من المقار الحكومية المحيطة بالقصر الرئاسي وسط الخرطوم.