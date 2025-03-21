شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تقدم التهنئة بعيد الأم: يجمعن بين النجاح الإكاديمي والعطاء الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت أسرة جامعة القاهرة بخالص التهنئة والتقدير إلى كل الأمهات العظيمات في الجامعة، اللواتي يجمعن بين العطاء الأسري والنجاح الأكاديمي والإداري.

وقالت جامعة القاهرة فى بيان " نُهديكنَّ أرق الكلمات وأصدق المشاعر، تقديرًا لدوركنَّ العظيم في بناء الأجيال وصنع المستقبل. أنتنَّ اليد التي ترعى، والقلب الذي يُلهم، وبفضل تضحياتكنَّ، تنمو الطموحات، وتُرسم ملامح النجاح. أنتنَّ القوة الحقيقية خلف كل إنجاز.

وتابعت جامعة القاهرة " ويبقى التأكيد على أن الأم ليست فقط هي من تحمل وتنجب، بل هي أيضا من تحتضن طلابها، وتهب حياتها لأجل بناء عقولهم وصناعة مستقبلهم.