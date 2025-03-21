شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البحوث الزراعية يرأس الاجتماع التحضيرى الأول للجنة تسجيل السلالات الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس لجنة تسجيل السلالات الحيوانية الاجتماع التحضيري الأول للجنة بحضور الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج و الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة الأسبق لشؤون الثروة الحيوانية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية وعدد من مديرى المعاهد البحثية بالمركز.

وقدم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وأعضاء اللجنة الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، على استصدار القرار الذي سيكون له أثر كبير على تنمية الثروة الحيوانية .

واتفق الحضور على تشكيل أمانة فنية للجنة ووضع البروتوكولات الخاصة بتسجيل كل نوع حيواني والخطوات التي سيقوم بها مستنبطي السلالات لتسجيل السلالات المستنبطة.

وناقشت اللجنة الخطوات اللازمة لتسجيل السلالات المصرية الأصيلة من الجاموس المصري وسلالات الدواجن مثل الفيومي و الدندراوي و كذلك سلالات الأغنام و الماعز المحلية و دور اللجنة في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية و تحديد السلالات المستوردة التي يجب استيرادها لتحسين إنتاجية السلالات المحلية.

كما اتفقت اللجنة على عمل اجتماعات منتظمة للانتهاء من اعداد بروتوكولات تسجيل السلالات الحيوانية في اقرب وقت.

