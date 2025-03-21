شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. خريطة المعارض السلعية فى مراكز الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مراكز محافظة الجيزة، إقامة أكبر عدد من معارض "أهلًا رمضان"، لتغطية كافة قطاعات المحافظة من أحياء ومراكز وقرى ومدن عمرانية جديدة، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية لهم طوال شهر رمضان بأسعار مناسبة.

ويوفر 11 معرضًا "أهلًا رمضان" على مساحة إجمالية 3775 م2، تضم 109 باكيات و98 عارضا في مراكز المحافظة، طوال شهر رمضان المبارك، السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30 %.

وجاءت مواقع معارض "أهلًا رمضان" في مراكز الجيزة على النحو كالتالي:

في مركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر، وفي مركز ومدينة البدرشين بشارع عمرو بن العاص بجوار البنك، وفي مركز أوسيم بجوار ميدان المطحن، وفي مدينة الحوامدية بطريق مصر أسيوط بجوار مبنى المدينة، وفي مركز العياط بشارع شكري القواتلي، وفي مركز أبو النمرس بقرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي.

وفي مركز أطفيح بطريق 21 بجوار البنك الزراعي، وفي مركز الصف بطريق 21 بجوار بنك مصر، وفي كرداسة بشارع البنك بجوار مبنى مجلس مدينة كرداسة، وفي مركز الواحات البحرية الأول بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية والثاني بجوار بيت ثقافة الباويطي.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن هناك متابعة دورية من خلال رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية على معارض "أهلًا رمضان"، وذلك لضمان استمرارية وجود السلع بالكميات الوفيرة التي تلبي الطلب والأسعار المناسبة وبنسب تخفيضات جيدة.

وأشار إلى أن المعارض تلبى كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية كالأرز والسكر والبقوليات، واللحوم، والدواجن، والألبان ومصنعاتها، إلى جانب السلع التموينية ومنتجات شهر رمضان المبارك، مؤكدًا تشديد الرقابة عليها للتأكد من توافر الكميات المناسبة بصورة دائمة وضمان سلامة المعروضات طوال فترة تنظيمها والتزام العارضين بالأسعار المعلنة وعدم تجاوزها.