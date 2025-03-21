شكرا لقرائتكم خبر عن للباعة وأصحاب المحال.. المستندات المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من الباعة وأصحاب المحال عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاسترداد إشغالات الطريق العام.

وتسهيلًا عليهم، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

- صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية)، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وتتيح المراكز التكنولوجية، العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، وطلب تصالح على مخالفة، وتقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، والحصول على رخصة تشغيل مصعد، وتجديد رخصة مصعد.