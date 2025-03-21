شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات من وزارة الزراعة خلال شهر مارس لمزارعى القطن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث القطن فى الآتى:

1- إعداد الأرض لزراعة لمحصول القطن، التخطيط من الشرق إلى الغرب أو من بحري الى قبلي وتتم الزراعة على الريشة القبلية أو الشرقية.

2- التخطيط بمعدل 11 خط في القصبتين وفي الأراضي الملحية والرملية والضعيفة من 12-13 خط وفى الأراضي عالية الخصوبة يكون 10 خطوط في القصبتين.

3- تقسم الأرض عموديا على اتجاه التخطيط إلى فرد و“بتون ” حسب نوع الأرض ودرجة استوائها.

4- تتم معاملة البذرة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة.

5- تتم زراعة محصول القطن في جور على مسافات 25-30 سم مع وضع 7-10 بذور بالجورة وتتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط وفي الأراضي التي بها نسبة ملوحة تكون الجور فى الثلث السفلى من الخط.

6- في حالة تأخير الإنبات يتم إعطاء رية خفيفة (رية غسيل) بعد 10-12 يوما من الزراعة.