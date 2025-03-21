كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تعقد مؤتمرها الدولى إبريل المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة مؤتمرها الدولى في تخصص المناهج العلمية إبريل المقبل، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعى ودوره بالاستثمار في التعليم وتحسين جودة الإنتاجية البحثية.

يعقد المؤتمر بمقر الكلية داخل الحرم الجامعى لجامعة القاهرة يومى 19 و20 إبريل المقبل، تحت إشراف الدكتورة إيمان هريدى عميدة الكلية، ود. أشرف بهجات وكيل الكلية للدراسات العليا.

وتدور محاور المؤتمر حول دور الذكاء الاصطناعى في الإرشاد النفسى، ودعم التنمية المستدامة، وتعليم الكبار، وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم استراتيجيات التعلم، ودوره في إحداث طفرة في جودة التعليم والتدريب، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومجال اللغويات التطبيقية، وتمكين المعلم وتأهيل القيادات التربوية.