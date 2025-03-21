شكرا لقرائتكم خبر عن موعد آخر فرصة للتقديم على وظائف بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، غدا السبت، 22 مارس 2025، من تلقى طلبات التقديم على 29 فرصة عمل لعمالة فنية مصرية للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات صناعة الزجاج، وصهر الحديد، والصناعات البلاستيكية والمطاطية.

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل عبارة عن:

- 6 عمال إنتاج صناعي، في مجال صناعة الزجاج ،خبرة 5 سنوات في تحميل وتنزيل الصناديق بالونش ،و شطف ويولي ،وقص وتقطيع بماكينة دبل زجاج مزدوج، وماكينة برم ومربع، والسن من 30-35 سنة، والمؤهل دبلوم متوسط، وذلك براتب شهري يتراوح بين 290-350 دينار أردني.

- 20 عامل إنتاج صناعي في مجال صهر الحديد، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وعنده القدرة على تحمل ضغط العمل، والسن من 18 - 45 سنة، والراتب من 290 إلی 350 دينار أردني.

- 2 عمال إنتاج صناعي في مجال الصناعات البلاستيكية والمطاطية، خبرة 3 سنوات، صنايعي ماكينة فيلم، وماكينة قص، والسن من 30 - 40 سنة، والراتب 290 دينار أردني.

وأشارت إلى أن التقديم على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index ، لمدة 4 أيام، من الأربعاء الموافق 19-3-2025، وحتى يوم 22-3-2025.

وتأتى فرص العمل، فى إطار ما تم الاتفاق عليه مع وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار، وفي سياق استكمال إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين، لتسهيل عملية استقدام الكوادر المصرية إلى المملكة الأردنية، والقضاء على ظاهرة السمسرة.