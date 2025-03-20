شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تحدد مواعيد مواعيد مترو الأنفاق فى عيد الفطر 2025.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل، أن مواعيد مترو الأنفاق، تستمر على مواعيدها فى رمضان، وذلك طوال فترة عيد الفطر، والتى بدأ تطبيقها مع بداية أول يوم رمضان 2025، لتناسب مواعيد الركاب فى شهر رضمان، وفى العيد.



مواعيد المترو

يبدأ الخط الأول العمل من حلوان للمرج الجديدة 5:15 صباحا

آخر قطار يقوم من محطة حلوان 12:15 صباحا، ويقوم ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا .

أما الخط الثاني: يبدأ عمل أول قطار من شبرا الخيمة 5:15 صباحا

قوم آخر قطار من شبرا ومن المنيب 12:40 صباحا.

بين الخط الأول والثالث 12:30 صباحا

لقاء أخر القطارات بين الخط الثانى والثالث بالعتبة 12:30 صباحا

لقاء أخر قطار يغادر جامعة القاهرة بالخط الثالث 12:20 صباحا.



المترو

مواعيد المترو بالخط الثالث:

يتم تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى الساعة 2:00 صباحا بدلا من 1:00 صباحا

قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحا

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحا

قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا

قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا

قيام أخر قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحا

قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحا

سيتم قيام أخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة 00:26 صباحا

قيام أخر قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة 00:23 صباحا.