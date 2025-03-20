شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشاباك السابق: نتنياهو لديه طابع وروح المجرم وطريقة تفكيره إجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الشاباك السابق كرمى جيلون إن رئيس الوزراء الإسرائيلى إن بنيامين نتنياهو لديه طابع وروح المجرم وطريقة تفكيره بأكملها إجرامية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أكد جيلون أن نتنياهو يضحى بالشاباك الليلة وكذلك بالمستشارة القضائية، مشيرا إلى أن المظاهرة بالقدس اليوم قد تكون آخر المظاهرات الديمقراطية بإسرائيل.