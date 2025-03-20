شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء تعزز حضورها الدولى بالمشاركة فى المؤتمر الأربعين للاستشعار البعدى البيئى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، في فعاليات المؤتمر الدولي الأربعين للاستشعار البعدي البيئي، الذي انطلق في المملكة المتحدة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، وذلك في الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري.

ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الاستشعار عن بعد، حيث يجمع القيادات العلمية والصناعية لمناقشة أحدث التطورات في رصد الأرض وتطبيقات الفضاء من أجل التنمية المستدامة.

وخلال مشاركته، ألقى الدكتور شريف صدقي كلمة رئيسية استعرض فيها تجربة مصر الرائدة في بناء وتوطين تكنولوجيا الفضاء، مسلطًا الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز استخدام تقنيات الفضاء في دعم خطط التنمية المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية والمناخية، كما تطرق إلى الإنجازات الأخيرة لوكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك إطلاق أقمار صناعية جديدة، والدور المحوري الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال رئاستها للمجموعة العربية للتعاون الفضائي واستضافتها لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.

وشارك الرئيس التنفيذي في ندوة متخصصة بعنوان "رصد الأرض من أجل التنمية المستدامة والشراكات العالمية"، حيث ناقش مع ممثلين عن وكالات فضاء دولية ومؤسسات بحثية كبرى دور تقنيات الاستشعار عن بعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التعاون الدولي في تطوير حلول مبتكرة لتعزيز إدارة الموارد والاستجابة للكوارث الطبيعية.

كما تحدث الدكتور شريف صدقي في ندوة أخرى تناولت التحديات الناشئة في قطاع الفضاء وتأثيرات النمو المتسارع في أعداد الأقمار الصناعية على بيئة المدارات الفضائية، مؤكدًا على الدور الحاسم للسياسات الدولية في ضمان الاستخدام المستدام للفضاء الخارجي، فضلًا عن أهمية البيانات الفضائية في دعم الاقتصادات الوطنية وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات الحيوية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الرئيس التنفيذي عدة اجتماعات ثنائية مع ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وصناعية عالمية، حيث تم بحث آفاق التعاون في مجالات تطوير التكنولوجيا الفضائية، وتوطين صناعة الأقمار الصناعية، والاستفادة من التطبيقات الفضائية في المجالات الزراعية والبيئية. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات متابعة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في هذه المجالات.

وفي ختام مشاركته، وجه الدكتور شريف صدقي دعوة للمجتمع العلمي والمهني الدولي لحضور "مؤتمر نيو سبيس أفريقا 2025"، الذي تنظمه وكالة الفضاء المصرية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والمقرر عقده في أبريل المقبل، ليكون منصة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار في مجال الفضاء.