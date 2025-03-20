شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية بالمقطم تبدأ حفل تكريم الأمهات المثاليات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة الإنجيلية المشيخية في المقطم الليلة بإطلاق حفل تكريم الأم المثالية وسحورا رمضانيا، برعاية وحضورالدكتورالقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس نادي لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي وراعي الكنيسة.

وحضر قبيل انطلاق الحفل عدد من نجوم الفن ونوال مجلسي الشعب والشيوخ، بجانب عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم (الفنانة إلهام شاهين، الفنان إدوارد، الفنان فريد النقراشي، الفنان محمد عادل)

وتتضمن الاحتفالية مجموعة من الأغاني الروحية ويقدمها فريق ترانيم الحياة الأفضل، كما يشارك بالبرنامج ايضا الشاعر هشام الجخ .

ومن المقرر أن يشارك بحضور الحفل نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين، إلى جانب نجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.



الفنانة إلهام شاهين والفنان إدوارد



حفل الكنيسة الإنجيلية بالمقطم