شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد تشيد بأهمية مبادرة بداية ودورها المحوري في تعزيز الثقافة والتعليم والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة رحمة أحمد، ضيفة في حلقة مميزة من بودكاست "بداية جديدة"، تناولت فيها عدة موضوعات، من بينها بداية مسيرتها الفنية والتحديات التي واجهتها، بالإضافة إلى أبرز الأدوار التي قدمتها والتي كان لها تأثير كبير على الجمهور.



وأشادت رحمة أحمد، خلال الحلقة بأهمية مبادرة "بداية"، مشددة على دورها المحوري في تعزيز الثقافة والتعليم والصحة والجوانب الإنسانية. وأوضحت أن للمبادرة أثرًا كبيرًا على المجتمع، حيث تساهم في تطوير الشباب وتنمية مهاراتهم، مما يعزز قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة والمساهمة بشكل فعال في بناء المجتمع. وأضافت أن المبادرة تسهم في خلق فرص للتميز والإبداع، وتحفز الأفراد على تحقيق طموحاتهم من خلال الدعم المستمر في المجالات الحيوية.

تحدثت رحمة أحمد، عن بداياتها في عالم التمثيل، موضحة أنها التحقت بكلية العلوم وبدأت مشوارها بالمشاركة في "الاسكتش المصري" بالجامعة، ثم انضمت إلى فريق المسرح الجامعي بدافع الفضول، ولم يكن هدفها في البداية السعي وراء مسيرة فنية.

ذكرت رحمة أحمد، الأدوار التي قدمتها وأثرت في المشاهدين، مشيرة إلى أن بدايتها في مجال التمثيل كانت من خلال برنامج "أمين وشركاه" مع الفنان أحمد أمين، ثم شاركت في مسلسل "الكبير" مع الفنان أحمد مكي. ومع ذلك، كان الدور الأكثر تأثيرًا على الجمهور هو تجسيدها لشخصية "مربوحة"، التي لاقت صدى واسعًا بين المشاهدين.

وأوضحت أن شخصية "مربوحة" كانت بمثابة وجه السعد والتحدي الأكبر لها، خاصة أن ظهورها الأول بهذا الدور جاء بعد ولادتها مباشرة، مما جعل تحقيق التوازن بين عملها ورعاية طفلها أمرًا صعبًا. ورغم التحديات، أكدت أن ابنها كان شريكًا في هذا النجاح، حيث استطاعت تجاوز الصعوبات والتألق في هذا الدور.

واختتمت رحمة أحمد حديثها بالتعبير عن حبها للأطفال، موجهة لهم نصيحة بأن يحبوا أنفسهم ويؤمنوا بقدراتهم، مشددة على أهمية أن يكون كل شخص على طبيعته وألا يسعى ليكون نسخة من غيره، لأن النجاح الحقيقي يأتي من التميز والصدق مع الذات.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في تمام الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.