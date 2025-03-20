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وزارة الصحة توجة 4 رسائل مهمة لصيام صحى فى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 20 مارس 2025 08:40 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح المهمة لصحة أفضل فى رمضان، والتى تضمنت :-

- قسم إفطارك على مرتين

ابدأ بالماء والتمر، وبعدها وجبتك الأساسية الغنية بالبروتين

- الألياف سر الشبع

ضيف الخضروات والفاكهة والبقوليات لسحورك وإفطارك

- خليك في الصحي

ابتعد عن الأكل الدسم والمقليات والحلويات لأنها تزيد الوزن وتقلل نشاطك

- في رمضان مهمة

يمكن ممارسة الرياضة في رمضان قبل المغرب أو بعد صلاة التراويح من أجل صحتك


النصائح الهامة لصحة أفضل فى رمضان

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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