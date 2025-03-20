شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة 4 رسائل مهمة لصيام صحى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح المهمة لصحة أفضل فى رمضان، والتى تضمنت :-

- قسم إفطارك على مرتين

ابدأ بالماء والتمر، وبعدها وجبتك الأساسية الغنية بالبروتين

- الألياف سر الشبع

ضيف الخضروات والفاكهة والبقوليات لسحورك وإفطارك

- خليك في الصحي

ابتعد عن الأكل الدسم والمقليات والحلويات لأنها تزيد الوزن وتقلل نشاطك

- الرياضة في رمضان مهمة

يمكن ممارسة الرياضة في رمضان قبل المغرب أو بعد صلاة التراويح من أجل صحتك