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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة 4 رسائل مهمة لصيام صحى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 20 مارس 2025 08:40 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح المهمة لصحة أفضل فى رمضان، والتى تضمنت :-
- قسم إفطارك على مرتين
ابدأ بالماء والتمر، وبعدها وجبتك الأساسية الغنية بالبروتين
- الألياف سر الشبع
ضيف الخضروات والفاكهة والبقوليات لسحورك وإفطارك
- خليك في الصحي
ابتعد عن الأكل الدسم والمقليات والحلويات لأنها تزيد الوزن وتقلل نشاطك
- الرياضة في رمضان مهمة
يمكن ممارسة الرياضة في رمضان قبل المغرب أو بعد صلاة التراويح من أجل صحتك
النصائح الهامة لصحة أفضل فى رمضان
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