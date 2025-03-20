شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: الخدمات الطبية للعاملين غير مرضية وسيتم تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن ما تقدمه شركة الخدمات الطبية للعاملين بالقطاع غير مرضية للجميع، مؤكدا أنه تم توجيه العديد من التعليمات لتحسين مستوى الخدمة إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف عصمت خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة و بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه جارى وضع خطة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بما يليق بقطاع الكهرباء والعاملين به، لافتا إلى أنه سيتم دراسة الاستعانة بالقطاع الخاص وبمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار عصمت، إلى أنه من حق كل عامل أن يحصل جميع العاملين بالقطاع على خدمة طبية على أعلى مستوى وبتكلفة جيدة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن قرارات جديدة من شأنها تلبية احتياجات العاملين والحصول على خدمة طبية مرضية لهم.