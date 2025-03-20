شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز حتى نهاية مارس 2026 بسبب الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّهت كل من وزارتى الداخلية ووزارة الزراعة المغربية من خلال نشرة رسمية تضمنت كافة الجهات المعنية بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز حتى نهاية مارس 2026.

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وأعلنت الوزارتان أنه لأدارة أفضل لهيكلة القطيع وتحسين عملية إعادة تأهيل القطيع الوطني المغربي من الأغنام والماعز، قررت وزارة الزراعة ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز”، لافتة إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 19 مارس الجارى إلى نهاية مارس 2026.



وأبرزت النشرة أنه ، لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.



وأكدت النشرة على الأهمية القصوى لتنفيذ هذا الاجراءات بالتشاور مع السلطات المختصة، التي يتعين عليها إبلاغ الجزّارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.



وأشارت النشرة إلى أن القرار يأتي نظرا لتوالي سنوات الجفاف التي شهدها المغرب، على الإنتاجية والإنتاج لقطعان الأغنام والماعز، حيث تسبّب في انخفاض القطيع بنسبة 38 % مقارنة بسنة 2016.



ودفعت هذه الوضعية، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأسعار أعلاف الماشية، بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز؛ مما قد يهدد استدامة نشاط التربية في المستقبل.



وكان وزير الزراعة صرح فى وقت سابق ، انخفاض عدد الإناث، التي تلد من 11 مليون رأس سنة 2016 إلى 8,7 ملايين رأس سنة 2024”.