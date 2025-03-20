شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تم تحصيل 4 مليارات جنيه من محاضر سرقات التيار خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تمكنوا تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية خلال الـ6 أشهر الماضية للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي.

وأضاف عصمت خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة وبحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أنه تم تحصيل 4 مليارات جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه قيمة المحاضر التى تم تحريرها خلال الـ6 أشهر الماضية.

و تابع عصمت ، أن الوزارة مستمرة فى محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي و التعديات على الشبكة الكهربائية للحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها المالية و حق المواطن في الحصول على خدمة مميزة و مستقرة.

وأشار الوزير إلى أن سرقات التيار الكهربائي تشكل عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

وأكد أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.

وشدد عصمت على أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتطوير العدادات الذكية التي تسهم في الحد من ظاهرة السرقات والتجاوزات، مما يعزز من كفاءة الخدمة ويقلل من الفاقد الكهربائي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.



