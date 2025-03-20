شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن غارتين على السلسلة الشرقية بالبقاع شرقى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته مراسلها في لبنان، يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارتين على السلسلة الشرقية بالبقاع شرقي لبنان.

وكانت جينين هينيس-بلاسخارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، أكدت أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية مع مواصلته لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى "انعكاسات خطيرة" على الجانب اللبناني من الخط الأزرق مضيفة: "نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701".