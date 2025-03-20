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وزير الكهرباء: لا توجد نية لتطبيق زيادات جديدة فى أسعار الشرائح

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وزير الكهرباء: لا توجد نية لتطبيق زيادات جديدة فى أسعار الشرائح

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الخميس، 20 مارس 2025 08:26 م

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا نية لتحريك أسعار الكهرباء فى شهر يونيو المقبل رغم زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الصيانة.

وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن كل ما يتردد بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء فى يونيو المقبل لا أساس له من الصحة، موضحا أن أسعار الشرائح المعلنة هى التى سيتم الاستمرار بالعمل بها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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