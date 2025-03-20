شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: لا توجد نية لتطبيق زيادات جديدة فى أسعار الشرائح والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا نية لتحريك أسعار الكهرباء فى شهر يونيو المقبل رغم زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الصيانة.

وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن كل ما يتردد بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء فى يونيو المقبل لا أساس له من الصحة، موضحا أن أسعار الشرائح المعلنة هى التى سيتم الاستمرار بالعمل بها.