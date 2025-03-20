شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن بدء عمليات عسكرية برية فى رفح بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم بدء عمليات عسكرية برية فى رفح بقطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية، عملية برية محددة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه، بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، صباح الخميس، إلى أن القوات انتشرت خلال العملية حتى وسط محور نتساريم.

وأضاف: "من أجل سلامتكم يحظر الانتقال على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه والعكس"، قائلًا إن "التحرك من شمال القطاع إلى جنوبه يسمح فقط عبر طريق الرشيد (البحر).

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، عقب استئناف الحرب.

وفي الساعات الأخيرة، داهم جيش الاحتلال مناطق إضافية في شمال قطاع غزة، بعد أن انسحب عقب وقف إطلاق النار منذ نحو شهرين.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.