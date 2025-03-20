شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يتهمون شخصا بالنصب عليهم فى أكثر من 10 ملايين جنيه بقرية فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

حرر عدد من المواطنين بقرية بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، عدة بلاغات يتهمون فيها أحد أهالي القرية بالنصب عليهم في ملايين الجنيهات بزعم توظيفها، وتعثره في سدادها لهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود عدة بلاغات من مواطنين مقيمين بقرية بمركز ههيا، يتهمون فيها المدعو "محمد إ ح ع" 45 عاما، مقيم بالقرية، في النصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها لهم في مراكز طبية.

وتبين من التحريات صحة الوقائع، وأن المتهم كان يعاونه في ذلك والد زوجته المدعو "عادل ع ع" 62 عاما، وأن المبالغ وصل إجماليها لأكثر من 10 ملايين جنيه، فيما تحرر عن ذلك عدة محاضر بينها المحضر رقم 3483 لسنة 2025 جنح مركز ههيا، وتم ضبط المتهم الثاني، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.