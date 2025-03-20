شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: إغلاق مطار تل أبيب مؤقتا للمرة الثانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن وسائل إعلام إسرائيلية، يفيد بأنه تم إغلاق مطار تل أبيب مؤقتا للمرة الثانية اليوم.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، إصابة 13 شخصًا، عندما هرع سكان فى تل أبيب والقدس إلى الملاجئ، إثر انطلاق صافرات الإنذار خلال اختراق صاروخ أُطلق من اليمن، الأجواء الإسرائيلية واعتراضه.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار دفعت ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ فى الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلى فى حين قالت جماعة الحوثيين في اليمن إنهم كانوا يستهدفون مطار بن جوريون والذي تعطلت الرحلات الجوية فيه لفترة وجيزة بسبب الهجوم.