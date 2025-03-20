شكرا لقرائتكم خبر عن حفل إفطار الطلاب الأيتام بالجيزة بحضور أكثر من 4 آلاف تلميذ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بقيادة سعيد عطية، حفل إفطار الطلاب الأيتام وذوى الهمم وبمشاركة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ونائب المحافظ هند عبد الحليم.

وشهد حفل الإفطار حضور طلاب من مختلف الإدارات التعليمية بمشاركة أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، كما شهد الحفل تنظيم دخول الطلاب بشكل كبير وتوزيع الوجبات عليهم حيث بدأت المديرية فى استقبال الطلاب بداية من الثالثة عصرا حتى موعد أذان المغرب بحضور أسرهم.

وأشاد الحضور بتنظيم حفل الإفطار مؤكدين أن هناك مجهود كبير فى التجهيزات التى سبقت حفل الإفطار والذى كان بعنوان " حفل إفطار المدرسة المصرية"، كما أوضح سعيد عطية أن الحفل يأتى فى إطار حرص المديرية على إدخال السرور والفرحة على الطلاب ودعمهم، موضحا أن خروج الحفل بالشكل المشرف والإيجابى يأتى فى إطار التكامل بين عدة جهات من بينها دعم وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدنى المتمثلة فى المدارس الخاصة والتى ساهمت فى تحمل كافة التكاليف الخاصة بحفل الافطار، مؤكدا على أن حفل الإفطار لم يكلف المديرية اى أعباء مالية.

وشهد الحفل تقديم فقرات غنائية وأيضا تقديم عروض التنوره حيث أن هناك برنامج ترفيهى للطلاب حرصا على إدخال الفرحة عليهم.



جانب من حفل الإفطار



حفل الإفطار



حفل إفطار الطلاب



جانب من حفل إفطار الطلاب