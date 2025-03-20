شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: العلاقات مع مصر تقف عند نقطة انطلاق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانج إن مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق" وتعد شريكاً طبيعياً في بناء "الحزام والطريق"، مشيرا إلى أنه في ظل التخطيطات الاستراتيجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصيني شي جين بينج ارتبطت مبادرةالحزام والطريق ارتباطًا وثيقًا بـ "رؤية مصر 2030"، مما ساهم في دفعها قدما وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وقدم السفير في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمناسبة انعقاد الدورتين السنويتين في الصين لعام 2025 ، نماذج على نجاح المبادرة حتى الآن مثل المنطقة الصناعية الصينية فى المنطقةالاقتصادية لقناة السويس "تيدا مصر" التي تم بناؤهابشكل مشترك من قبل الجانبين ونجحت في جذب أكثر من 170 شركة للعمل فيها وتوفير فرص العمل لعشرات الآلاف من المصريين.

وأضاف أن مشروع القطار الخفيف "مدينة العاشر من رمضان" الذي بنته شركات صينية أصبح أول قطار خفيف يعمل بالكهرباء في مصر، حيث يستفيد منه 5 ملايينن سمة على طول الخط.

وقال إن محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، التي بنتها شركة صينية، هي أكبر مشروع محطة طاقة كهروضوئية منفرد فى أفريقيا، ومن المتوقع أن توفر الكهرباء لـ 256 ألف منزل مصري بعد تشغيلها.

كما افتتحت شركة سيارات صينية أول مصنع تجميع متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا بمحافظة الجيزةبمصر. وبدأ الإنتاج رسميًا مؤخرًا. وسيساهم هذاالمصنع في تطوير وتحديث صناعة السيارات في مصر،ويوفر تجربة سفر ذكية جديدة ومتطورة للمستهلكين المحليين.

وأضاف ان الشركات الصينية جلبت أيضًا تكنولوجيا الحفرالمتقدمة إلى مصر، مما ساعد مصر على حفر أكثر من540 بئر مياه صحراوية، وتحويل الصحراء القاحلة تدريجيًا إلى حقول خصبة.

و نجح برنامج تدريب المواهب في مجال تكنولوجياالمعلومات والاتصالات في بناء 114 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب مايقرب من 40 ألف شاب مصري، مما قدم مساهمات مهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة الشعب.

وأضاف قائلا إن العلاقات الصينية المصرية تقف حاليا عند نقطة انطلاق جديدة. ويصادف العام المقبل الذكرى السبعين لإقامةالعلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وستستضيف الصين القمة الصينية العربية الثانية. وعلينا مواصلةتعزيز أسس مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ومصر، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدينإلى مستوى أعلى.

واستنادا إلى التبادلات النشطة علىالمستوى الرفيع، سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ إنجازاتدبلوماسية لرئيسي الدولتين، وتعزيز التبادلات بين الحكومتين والهيئتين التشريعيتين والحكومات المحلية،وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحكم والإدارة، إضافةإلى مواصلة مراعاة المصالح الأساسية والهمومالرئيسية لبعضنا البعض مع درجة عالية من الثقة السياسية المتبادلة كدعم أساسي، ودعم جهود بعضناالبعض لحماية السيادة والأمن ومصالح التنمية.



وأضاف إن العلاقات بين الصين ومصر تتمتع بأهمية استراتيجيةتتجاوز النطاق الثنائي. وفي عام 2025، ترغب الصينفي العمل مع مصر لتقديم المزيد من المساهمات لتسريع التنمية في الجنوب العالمي.

وأضاف السفير أن العلاقات الصينية العربية تمر حاليًا بأفضل مراحلها في التاريخ. والمنطقة العربية من أكثر المناطق كثافة للشركاء الاستراتيجيين للصين، حيث شاركت 22 دولة عربية وجامعة الدول العربية في مبادرة "الحزام والطريق".

وتدعم الصين بقوة القضية العادلة للدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، وتسعى دائما إلىدعم "حل الدولتين"، وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط وتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. العلاقات الصينية العربية نموذج للتعاون بين الجنوب وا لجنوب. سنحتفل يوم بعد غد الذكرى الثمانين لتأسيسالجامعة العربية. نتقدم بأحر التهاني للجانب العربي،مستعدين للعمل مع مصر والجانب العربي على تنفيذنتائج القمة الصينية العربية الأولى والاجتماع الوزاريالعاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، ودفع تنفيذ"الأعمال الثمانية المشتركة" و"أنماط التعاون الخمسة" للتعاون العملي الصيني العربي، وعقد القمة الصينيةالعربية الثانية عام 2026، وبذل قصارى جهدها لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في العصرالجديد.