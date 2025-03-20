شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل منطقة ملاهى مقامة بالمخالفة منذ سنوات فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ حملة مكبرة بمنطقة طابق الديابة في حي بولاق الدكرور، لرفع أضخم منطقة ملاهي شعبية وألعاب مقامة بالمخالفة في الطريق العام منذ سنوات لإعاقتها حركة المارة والسيارات.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة كافة الألعاب والمراجيح المتواجدة، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تحرير المحاضر اللازمة.

وأضافت أن الحملة جاءت بمتابعة من محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، وبالتعاون مع قطاع أمن الجيزة، وشرطة المرافق، وقسم بولاق الدكرور، مما ساهم في فتح الطريق أمام حركة المارة.

وأكدت المحافظة، استمرار تنظيم الحملات على مدار اليوم بجميع أحياء ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط في الشوارع وتوفير حرم آمن لحركة المارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.



إزالة الملاهى



جانب من إزالة الملاهى



إزالة منطقة الملاهى