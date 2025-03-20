الخليج 365: الرئيس السيسى يؤدى صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يؤدى صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة.. الرئيس يستمع لشرح من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير فى إطار خطة تطوير القاهرة التاريخية.. ويؤكد: تعلق المصريين بآل بيت رسول الله إدراك لقيمتهم واعتراف بفضلهم.

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