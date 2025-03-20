شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: إنتاج الشركة المتحدة لمسلسل ولاد الشمس يساهم في التوعية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها فخوزة بإنتاج الشركة المتحدة بشأن مسلسل ولاد الشمس، موضحة أنها ليست أول تجربة مع الشركة، فقد شاركت الشركة مع الوزارة في مسلسل الوصاية أيضا وعدد من الأعمال الدرامية الأخرى.

وأوضحت أن الأعمال الهادفة والتي تحمل رسالة مجتمعية تساهم في الحراك المجتمعى والتوعية للمواطنين والتركيز على النماذج الجيدة وتكسر تابوهات المجتمع، بالإضافة إلى توعية دور الرعاية كيف يقدمون خدمة جيدة، فليس كل دور الرعاية مثل ولاد الشمس، موضحة أن الوزارة خلقت صداقة مختلفة وهى الصداقة بين نجوم المسلسل ودور الرعاية ونقلوا شعورهم ومعاناتهم، مؤكدة أن هذا هو سر نجاح الدراما.

وأشارت إلى أن التعاون بين الدراما والوزارة ودور الرعاية وهذا هو سر نجاح الدراما، فالوزارة إذا قامت بإعداد مؤتمرات طوال الوقت لن تكون بنفس قوة العمل الدرامى.