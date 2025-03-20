شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، قد أكد أن ضربات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ألحقت إصابات خطيرة بأهالى قطاع غزة، حيث وصل إلى مستشفيات القطاع منذ استئناف حرب الإبادة وارتكاب العديد من المجازر، حوالي 510 شهداء وأكثر من 900 مصاب من النساء والأطفال وكبار السن، لافتا إلى أن معظم الحالات خطيرة وبها حروق بالغة من الدرجة الثالثة.

وقال الدقران في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار،: " مازال هناك العديد من الشهداء والمصابين أسفل الركام ولم يتم انتشالهم، بعد أن دمر الاحتلال السيارات ورافعات الركام التابعة لطواقم الدفاع المدني بقطاع غزة، ويتم انتشالهم بجهود ذاتية من قبل المدنيين في ظروف صعبة وسيئة".

وأضاف أن هناك قلة فى وجود الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود في مستشفيات غزة، لافتا إلى أن أكثر من 25 مستشفى خرجت عن الخدمة خلال حرب الإبادة وما تبقى من مستشفيات تعمل بشكل جزئي في ظروف قاسية.

وقال إن المستشفيات تعتمد اعتمادا كليا على الطاقة الكهربائية، فيما تعتبر كميات الوقود المتوفرة قليلة، ونخشى نفاذها، وحدوث كارثة، وقد تتوقف المستشفيات في هذه الأثناء، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على جيش الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المعدات والأدوات الطبية والوقود.

وأوضح أن الاحتلال دمر أكثر من 140 سيارة إسعاف ولم يسمح في فترة الهدنة سوي بإدخال 5 سيارات فقط، لذلك معظم المصابين الذين وصلوا الفترة الماضية كانوا عبر سيارات المواطنين وعربات تجرها الحيوانات، كما أنه لم يصل لمستشفيات غزة أجهزة طبية قبل توقف المساعدات.