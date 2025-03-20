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الطقس غدا.. انخفاض الحرارة واضطراب بالملاحة وأمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة

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الطقس غدا.. انخفاض الحرارة واضطراب بالملاحة وأمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الخميس، 20 مارس 2025 05:35 م

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة 21 مارس 2025 الموافق 21 رمضان، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غد، الجمعة، فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع وجود نشاط رياح على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا: القاهرة

العظمى 20 درجة
الصغرى 12

الإسكندرية

العظمى 18
الصغرى 12

مطروح

العظمى 17 درجة
الصغرى 11

سوهاج

العظمى 22 درجة
الصغرى 09

قنا

العظمى 23 درجة
الصغرى 11

أسوان

العظمى 25 درجة
الصغرى 12 درجة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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