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وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

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وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الخميس، 20 مارس 2025 05:29 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالى (100 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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