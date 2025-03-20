شكرا لقرائتكم خبر عن لازم تعرف.. اختصاصات عديدة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد على وضع السياسات والتنسيق بين الجهات المختلفة، لضمان فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الدولة، وفقًا لقرار تشكيلها، تشمل أهم اختصاصاتها ما يلي:

1. تفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى.

2. صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية.

3. متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات الدولية الأخرى وتنسيق المشاركة في أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها.

4. إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

نشأتها:

أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014 برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

أعضائها:

تضم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كلًا من "وزير التنمية المحلية والإدارية، وزير العدل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المخابرات العامة، الجهاز المركزي للمحاسبات، وحدة مكافحة غسل الأموال، النيابة العامة".



