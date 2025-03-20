شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تعلن تقديم الدعم والمساعدة للكبار والأطفال فاقدى الرعاية الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة فى إطار تعزيز التعاون المشترك فى تقديم الدعم والمساعدة للكبار وأطفال بلا مأوى والأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، وذلك بمقر مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

وقع البروتوكول عن مؤسسة حياة كريمة الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، والدكتورة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة للأطفال وعدد واسع من المهتمين .

وشهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى بداية زيارتها للمؤسسة طابور عرض لأبناء المؤسسة شاركوا من خلاله بعدد من الاستعراضات الرياضية والفنية والأناشيد الوطنية، واستمعت إلى شرح تفصيلى عن الخدمات المقدمة بالمؤسسة للأطفال والكبار بلا مأوى وخدمات الحضانة الإيوائية وعمليات رفع الكفاءة لمبنى السيدات بلا مأوى.

كما قامت بزيارة لمبنى الكبار بلا مأوى، حيث تفقدت العيادة به وعيادة الأسنان والاستماع للخدمات المقدمة، معربة عن سعادتها بالتواجد بالفعالية وبهذا البروتوكول الذى يمثل شراكة مهمة قادرة على تحقيق مستهدفات ذات صبغة تنموية لفئات تستحق الدعم والاهتمام الكامل من الاطفال والكبار بلا مأوى، وأن هذه الشراكة تؤكد الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي فى تحقيق التنمية والتغيير الملموس.

ويستهدف البروتوكول توفير الدعم الطبى والدعم والتأهيل النفسي للحالات التى تتولى المؤسسة رعايتهم وتوفير الدعم الغذائى ورفع وتحسين جودة وكفاءة بعض المبانى للحالات المستحقة التابعة لمؤسسة معانا لإنقاذ انسان وتوفير بيئة آمنة.