شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة فى مواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل فى بيان صادر عنها مساء اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية

وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

وفى السياق وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستمرار توعية المواطنين بخطورة ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها والتأكيد على توعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية .

وأكدت الهيئة ان هذة الظاهرة لها تأثير على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية ، حيث أن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

وأكدت الهيئة أنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى وإحالة إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر ويتم تطبيق أقصى العقوبات على مرتكبى هذه السلوكيات.



سلوكيات خاطئة