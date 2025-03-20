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تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور

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  • تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور 1/8
  • تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور 2/8
  • تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور 3/8
  • تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور 4/8
  • تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور 5/8
  • تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور 6/8
  • تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور 7/8
  • تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور 8/8

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين - مرام محمد

الخميس، 20 مارس 2025 02:03 م

تابع سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب وطالبة من ذوى الهمم والأيتام بأسرهم، حيث يتم تنظيم حفل الإفطار فى ملاعب مدرسة السعيدية بالجيزة.

وشدد سعيد عطية، على أهمية توفير الراحة للطلاب واستقبالهم فى أماكنهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير برنامج ترفيهي للطلاب خلال الحفل، يتضمن فقرات تنورة، وفقرات أخرى على أعلى مستوى، كما سيتم توزيع تيشرتات على الطلاب، لإدخال السرور والفرح عليهم.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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