شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تابع سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تجهيزات حفل إفطار 4 آلاف طالب وطالبة من ذوى الهمم والأيتام بأسرهم، حيث يتم تنظيم حفل الإفطار فى ملاعب مدرسة السعيدية بالجيزة.

وشدد سعيد عطية، على أهمية توفير الراحة للطلاب واستقبالهم فى أماكنهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير برنامج ترفيهي للطلاب خلال الحفل، يتضمن فقرات تنورة، وفقرات أخرى على أعلى مستوى، كما سيتم توزيع تيشرتات على الطلاب، لإدخال السرور والفرح عليهم.