شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكشفون: عين الجمل يعزز المخ ويزيد القوة الذهنية ويساعد على التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة جديدة من جامعة ريدينج في المملكة المتحدة إلى أن إضافة الجوز " عين الجمل"، إلى وجبة الإفطار قد يعطي الشباب دفعة معرفية تستمر طوال اليوم.

وكشف البحث، الذى نشر في مجلة Newsweek، إن تناول 50 جرامًا من الجوز (حفنة) ممزوجة بالزبادي أدى إلى أداء أفضل للذاكرة والتركيز في وقت لاحق من اليوم، مقارنة بوجبة إفطار متطابقة السعرات الحرارية بدون مكسرات.

تُعزز هذه الدراسة أهمية الجوز كغذاء للدماغ، حفنة من الجوز مع وجبة الإفطار قد تُعطي الشباب دفعة معنوية عندما يحتاجون إلى بذل أقصى جهدهم، كما صرحت كلير ويليامز، مؤلفة البحث وأستاذة علم الأعصاب.

وأضافت: "من المثير للاهتمام بشكل خاص أن مثل هذه الإضافة الغذائية البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا ملموسًا في الأداء الإدراكي.

تابعت الدراسة 32 شابًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، تناولوا فطورين مختلفين: أحدهما يحتوي على الجوز والآخر بدونه، على مدار الساعات الست التالية، أجرى الباحثون لكل مشارك ثلاثة اختبارات معرفية، رُصد خلالها نشاط الدماغ.

وأُجريت اختبارات إدراكية طوال اليوم، بينما تمت مراقبة نشاط أدمغتهم لمدة 6 ساعات بعد تناول كل وجبة إفطار.

ووجد الفريق أن أولئك الذين تناولوا الجوز كان لديهم أوقات رد فعل أسرع طوال اليوم وأداء ذاكرة أفضل بحلول نهاية فترة الاختبار مقارنة بأولئك الذين لم يدرجوا المكسرات في وجبتهم الصباحية.

أشارت تسجيلات نشاط الدماغ إلى أن الجوز قد يُساعد الدماغ على أداء وظائفه بكفاءة أكبر أثناء المهام العقلية الصعبة، كما كشف تحليل عينات الدم عن تغيرات إيجابية في مستويات الجلوكوز والأحماض الدهنية، مما قد يسهم في تحسين الأداء الإدراكي.

يعتقد الباحثون المشاركون في دراسة جامعة ريدينج أن التأثيرات المفيدة قد تكون مرتبطة بالعناصر الغذائية الموجودة في الجوز، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية ألفا لينولينيك، والبروتين، والبوليفينول.

ورغم أن النتائج واعدة، يشير الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيفية تعزيز الجوز" عين الجمل" لوظائف المخ بشكل كامل.

فوائد أخرى للمكسرات..

تستند الدراسة إلى أبحاث سابقة تُسلِّط الضوء على الفوائد الصحية للمكسرات، على سبيل المثال، وجدت دراسة سابقة أجرتها جامعة هارفارد أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين تناولوا أكثر من 5 حصص من المكسرات أسبوعيًا انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 17%.

وجدت دراسة نُشرت عام 2010 في مجلة " نوترينتس " أن تناول المزيد من المكسرات قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وحصوات المرارة لدى الرجال والنساء على حد سواء، وقد يُعزى ذلك إلى قدرة المكسرات، وخاصةً الجوز، على تقليل الالتهابات عند إضافتها إلى النظام الغذائي.