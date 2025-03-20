شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتابع الموقف المالى لمشروعات التعليم العالى بتنفيذ الهيئة الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمُتابعة الموقف المالى لمشروعات التعليم العالى التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عصام الكردى، رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور/ محمد الشرقاوى، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالى لأهم مشروعات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، بما فى ذلك ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية، وكذا رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية القائمة لعدد من الجامعات، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض الرؤية المُستقبلية لمؤسسات التعليم الجامعى فى إطار تعظيم الاستفادة من المُقومات والإمكانيات المتاحة.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف التنفيذى لمشروع المعهد القومى للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، فضلًا عن نسب التنفيذ بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع والإجراءات المُتخذة فى ذات الشأن.