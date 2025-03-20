شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يزور "السيدة نفيسة" ويفتتح أعمال التطوير بالمسجد والان مع تفاصيل الخبر

أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة فجر اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، بمسجد السيدة نفيسة- رضى الله عنها- بالقاهرة، حيث كان فى استقباله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى تفقد المسجد، حيث استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أكد على حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيراً إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والاستقرار والإزدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أدى صلاة الفجر بالمسجد، ثم زار في الختام مقام السيدة نفيسة (رضي الله عنها).