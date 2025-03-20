شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح جدرى القرود يظهر فعالية بنسبة 84% من جرعة واحدة وجرعتين لمرضى الإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت جامعة برلين الطبية أن جرعة واحدة من لقاح إمفانيكس توفر حماية ضد فيروس جدرى القرود بنسبة فعالية 84%، مع ذلك، لا توفر جرعة واحدة من اللقاح حماية كافية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، لذلك، ينبغي على جميع الفئات المعرضة للخطر، وخاصة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، تلقي الجرعة الثانية من اللقاح وفقًا للتوصيات، وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة لانسيت للأمراض المعدية .

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، فانه منذ أن اجتاحت موجة من الإصابات بفيروس جدرى القرود (MPox) العالم في عام 2022، أوصت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا (STIKO) بتلقي الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجدرى القرود لقاح Imvanex طُوّر لقاح Imvanex في الأصل للوقاية من الجدري، ثم وافقت عليه وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في يوليو 2022 استجابةً لحالة الطوارئ الصحية العامة.

وقد استند قرار وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على لقاح إيمفانيكس إلى بيانات مختبرية تُظهر أن اللقاح يوفر حماية متبادلة، إلا أن مدى هذا التأثير الوقائي لم يكن واضحًا حتى الآن، وخاصةً لدى الفئات المعرضة للخطر.

كلفت وكالة الأدوية الأوروبية فريقًا بقيادة البروفيسور ليف إريك ساندر، مدير قسم الأمراض المعدية وطب الرعاية الحرجة في مستشفى شاريتيه، ورئيس مجموعة بحثية في معهد برلين للصحة، بإجراء دراسة شاملة حول فعالية اللقاح ضد فيروس جدرى القرود (MPox) وقد قارنت هذه الدراسة فعالية اللقاح لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وغير المصابين به لأول مرة.

تؤكد نتائجنا أن جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية جيدة ضد فيروس جدرى القرود، على الأقل لفترة قصيرة، كما يقول ساندر، ومع ذلك، ينطبق هذا فقط على غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز"، وللأسف، وجدنا أن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية - حتى أولئك الذين يتناولون أدوية كافية - لا يتمتعون بحماية كافية بجرعة واحدة."

أُجريت الدراسة بين يوليو 2022 وديسمبر 2023، وشملت أكثر من 9300 رجل والمعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، وتعد هذه الفئات من بين الفئات التي توصي منظمة STIKO بتطعيمها، تلقى نصف المشاركين في الدراسة جرعة واحدة من لقاح Imvanex، بينما لم يتلقَّ النصف الآخر أي تطعيم، خضعت كلتا المجموعتين للمراقبة لمدة شهرين في المتوسط لتحديد عدد المشاركين الذين أصيبوا بعدوى جدرى القرود MPOX

جرعة واحدة تحمي أصحاب الجهاز المناعي السليم

سُجِّلت حالات إصابة أقل بكثير بمتلازمة نقص المناعة البشرية لدى المشاركين غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في المجموعة المُلقَّحة مقارنةً بالمجموعة غير المُلقَّحة، حيث بلغت فعالية اللقاح 84%.

أكد ساندر: إن هذا رقم جيد جدًا، ومن المرجح أن يزداد أكثر مع الجرعة الثانية من اللقاح"، ومع ذلك، نظرًا للانخفاض الكبير في الإصابات في النصف الثاني من عام 2022، لم تتمكن الدراسة من تحديد التأثير الإضافي لجرعة ثانية من اللقاح، على النقيض من ذلك، لم تُحدد الدراسة سوى تأثير وقائي ضئيل وغير ذي دلالة إحصائية لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ويوضح خبير الأمراض المعدية: "يُفترض أن السبب هو أن تطوير الحماية المناعية بعد التطعيم يتطلب خلايا مناعية محددة تُسمى الخلايا التائية".

غالبًا ما تظهر هذه الخلايا التائية بمستويات منخفضة لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا تعمل بكامل طاقتها، مما يُترجم إلى استجابة مناعية أضعف، وهذا يتوافق أيضًا مع ملاحظتنا بأن هؤلاء المشاركين عانوا من آثار جانبية موضعية وجهازية أقل بعد تلقي اللقاح، يوصى بإعطاء جرعتين من اللقاح للجميع، وخاصة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

يؤكد البروفيسور فلوريان كورث: "نفترض أن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يكتسبون مناعة ضد فيروس جدرى القرود mpox بعد الجرعة الثانية من اللقاح، وننصحهم بشدة بتلقي جرعتي اللقاح الموصى بهما من قِبل STIKO وقد لعب كورث، رئيس مجموعة أبحاث العدوى السريرية في شاريتيه، دورًا رائدًا في الدراسة إلى جانب ساندر.

نوصي جميع الفئات الأخرى المعرضة للخطر بإكمال برنامج الجرعتين، عادةً ما يُطوّر الجهاز المناعي حماية مناعية أطول أمدًا عند التعرّض للقاح أكثر من مرة، ستكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد المدى الدقيق للتأثير الوقائي في مختلف الفئات بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

لاحظ فريق البحث أن المشاركين الملقحين الذين ما زالوا مصابين بالفيروس عانوا من أعراض أخف، وظهرت عليهم آفات جدري أقل، والتي شُفيت أيضًا بشكل أسرع، وكانوا أقل عرضة للإبلاغ عن علامات أمراض جهازية كالحمى.

يقول كورت: "نفترض أن التطعيم بالجرعة الثانية يُقلل من ظهور هذه الأعراض بشكل أكبر، ومن المفترض أن يُقلل انخفاض إصابات جدري القرود أيضًا من خطر انتقال الفيروس، لذا، يُفترض أن يُسهم التطعيم الكامل في منع تفشي الفيروس.

يتحمل الأشخاص اللقاح جيدًا..

قام الباحثون أيضًا بفحص مدى تحمّل لقاح جدرى القرود MPOX وسلامته لدى أكثر من 6500 شخص، وكان رد الفعل الأكثر شيوعًا هو الألم حول موضع الحقن، بينما أبلغ أقل من 3% من المشاركين المُلقَّحين عن أعراض أكثر وضوحًا، مثل الحمى، والصداع، وآلام العضلات، والغثيان، والإسهال.

لذا، يعد لقاح جدرى القرود آمنًا وجيد التحمل بشكل عام، كما لخّص كورت، مضيفا، إنه من المهم ملاحظة أن الحماية المناعية تتطور بشكل كامل بعد حوالي 14 يومًا من التطعيم، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الناس المعرضين للخطر اتخاذ تدابير وقائية عامة.