شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكد الوزير " محمد صلاح"، أن هذا التكريم يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف نواحي الحياة ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) بالبلاد.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرصه لتكريم الأمهات المثاليات بمختلف الجهات التابعة للوزارة تقديراً لدورهن فى الدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وكذا دورهن في تقديم جيل قادر على بناء مستقبل أفضل للوطن والإرتقاء به، مؤكداً أن الإنتاج الحربي يضم منذ نشأته نماذج مشرفة وعلامات مضيئة من الرموز النسائية المصرية ، مشيراً إلى أن الإحتفال اليوم يتواكب مع يوم السعادة العالمى ، مؤكداً أن المرأة هى مصدر السعادة للأسرة والمجتمع وتحمل على عاتقها هموم الأسرة والعمل معاً ، وحققت نجاحاً كبيراً رغم صعوبة العمل فى الإنتاج الحربى وأن كل نجاح وراءه إمرأة تحمل كثيراً من الوعى والحكمة .

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الأمهات المكرمات هذا العام وعددهن ( 19 ) مثالاً يحتذى به في البذل والعطاء، مضيفاً أن هناك لجنة يتم عقدها كل عام لإختيار الأمهات المثاليات وفقاً لعدة معايير مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة إلى جانب الأداء الوظيفي المتميز وذلك لضمان إختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بحيادية ونزاهة وشفافية تامة وبما يحقق توافر معانِ سامية في الأمهات المختارات على مستوى الإنتاج الحربي.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، إلى وجود العديد من أوجه دعم السيدات فى الجهات التابعة من أجل النهوض بمستوى المرأة العاملة في القطاع وحل المشكلات التي تواجهها، لافتاً إلى أنه يتم عقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات المرأة العاملة فكرياً وتعريفها بحقوقها وواجباتها ونشر الوعي الثقافي في مختلف مجالات المعرفة، وكذا نشر الوعي الصحي لهن من خلال تنظيم برنامج متكامل للتوعية الصحية للعاملات بمقرات الشركات في مجالات متنوعة تهم المرأة والطفل ، والمشاركة فى المبادرات الرئاسية ( 100 مليون صحة ، الكشف المبكر عن أمراض الثدى ) .

وفي نهاية التكريم ، وجه وزير الدولة للإنتاج الحربى الشكر والتقدير لكل العاملات في الوزارة وكافة جهاتها التابعة، على دورهن الفعال في تحقيق اهداف الوزارة، موضحا أن دورهن كان أساس فى تحقيق ما تم من إنجازات، وأساس فيما سيتحقق مستقبلاً، منوها انهن بذلن الكثير من الجهد والإخلاص في أعمالهن للوصول إلى أفضل أداء ممكن، يستحقن عليه اليوم كل الشكر والتقدير والاحترام.

كما استمع الوزير " محمد صلاح " إلى مطالب السيدات الحاضرات للإحتفالية وتبادل الحديث معهن بكل شفافية ، والعمل على حل المشكلات التي تقابلهن وفقا للوائح والقوانين.

ومن جانبهن وجهن الأمهات المثاليات المكرمات على مستوى وزارة الإنتاج الحربى والجهات التابعة لها الشكر والتقدير لوزير الدولة للإنتاج الحربى، على تكريمه لهن الذى يعكس تقديره لرحلة الكفاح التى مررن بها على مدار عملهن فى الإنتاج الحربى، مؤكدين على مواصلة العمل بكل جد وإجتهاد.



