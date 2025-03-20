شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تعلق المصريين بآل بيت رسول الله اعترافًا بفضلهم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم، مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وذلك لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



الرئيس السيسي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى تفقد المسجد، حيث استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أكد على حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيراً إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والاستقرار والإزدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى أدى صلاة الفجر بالمسجد، ثم زار في الختام مقام السيدة نفيسة (رضي الله عنها).