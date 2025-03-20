شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن الجبن القريش على موائد السحور والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الجبنة القريش كنز على المائدة، حيث تحتوى على كمية قليلة من الملح وغنية بالبروتين والكالسيوم، وتشعرك بالشبع طوال فترة الصيام، وهو ما يتطلب الحرص على تناولها في وجبة السحور حتى تشعر بالشبع.

وقالت وزارة الصحة: الجبنة القريش من أكثر الأطعمة الصحية والمغذية، وتتمثل فوائدها فى الأتى:

1. غنية بالبروتين وقليلة الدهون

• مصدر ممتاز للبروتين، وده بيساعد في بناء العضلات وتحسين صحة الجسم.

• قليلة الدهون، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا للدايت والريجيم.

2. مفيدة لصحة العظام

• غنية بالكالسيوم والفوسفور، وده بيقوي العظام والأسنان ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3. تعزز صحة الجهاز الهضمي

• سهلة الهضم ومليئة بالبروبيوتيك (البكتيريا النافعة) اللي بتحسن الهضم وتقوي المناعة.

4. مثالية للدايت وإنقاص الوزن

• سعراتها الحرارية منخفضة، وتعطى إحساس بالشبع لفترة طويلة، وذلك يساعد في التحكم في الوزن.

5. تحافظ على صحة القلب

• خالية من الدهون المشبعة الضارة، وتساعد في تقليل الكوليسترول الضار، مما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

6. مناسبة لمرضى السكر

• تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، لأنها بروتين عالي الجودة ومنخفض الكربوهيدرات.

7. مفيدة لبناء العضلات والرياضيين

• غنية بـ”الكازين”، وهو بروتين بطيء الامتصاص بيساعد في تغذية العضلات لفترة طويلة، وده مفيد بعد التمارين الرياضية.