شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية يناقش الأسس العلمية للتغذية الصحية لمرضى الكبد والان مع تفاصيل الخبر

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ندوة بعنوان "التغذية الصحية لمرضى الكبد"ن استمرارا للدور الرائد للمعهد في تثقيف ورفع الوعي الغذائي والصحي لدى جميع أفراد المجتمع.

أوضح الدكتور السيد شريف، مدير المعهد أن الكبد يعد أكبر أعضاء الجسم حجماً و يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية الهامة لاستمرار الحياة حيث يقوم بإنتاج اللبنات الأساسية اللازمة لبناء الجسم وكذلك تخليص الجسم من المواد الكيميائية السامة الناتجة عن الاحتراق (التمثيل الغذائي).

وينتج الكبد العديد من البروتينات و الهرمونات والأنزيمات التي تؤدي إلى انتظام عمل جسم الإنسان وكذلك ينتج المواد الضرورية لتجلط الدم و أيضا العصارة الصفراوية ونقلها إلى الأمعاء عن طريق القنوات المرارية المنتشرة فيها بالإضافة الى تمثيل الكوليسترول والدهون والبروتين والكربوهيدرات ومن هنا تأتى أهمية التوعية بتطبيق نظم غذائية صحية والتخلي عن الممارسة الخاطئة للمحافظة على الكبد بحالة جيدة.

من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الندوة تهدف إلى رفع الوعي الغذائي والصحي لدى افراد المجتمع للمحافظة على أكبادهم بحالة جيدة من خلال التعرف على أسباب الإصابة بأمراض الكبد المختلفة والتعرف على أنواعه وطرق التغذية السليمة لكل نوع.

تناولت الندوة الإرشادات الغذائية لمريض التليف الكبدي والاستسقاء والتي من أهمها تقسيم كمية السوائل المسموح بها للمريض يوميا على دفعات صغيره – أن يقدم الغذاء في صوره سهله المضغ والبلع و تجنب تناول الأغذية الدسمة و الأطعمة عالية المحتوى من الصوديوم مثل اللحوم المحفوظة والأسماك المملحة – المخللات والزيتون و منتجات الألبان المضاف إليها الملح مثل (الجبنة البيضاء المملحة) وكذلك تجنب تناول المنبهات مثل الشاي الثقيل و يفضل تناول الشاي الأخضر و الالتزام أخذ قسط من الراحة بعد تناول الوجبات الغذائية.

كما أشار الدكتور سيد فرحات الى عدد من الإرشادات الغذائية لمرضى الكبد الدهني والتي من بينها اتباع نظام غذائي متوازن من حيث احتوائه على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والخضروات عالية المحتوى من الألياف الغذائية و ضرورة الإقلال من تناول السكريات البسيطة و تناول كمية كافيه من الخضراوات والفواكه الطازجة التي تساعد علي حماية خلايا الكبد بما تحتويه من الفيتامينات و مضادات الأكسدة وكذلك الألياف الغذائية التي تعمل علي امتصاص الدهون الزائدة وتجنب الأغذية الغنية بالكوليسترول (صفار البيض – المـخ – الكبدة – الكلاوى – الدهون الحيوانية و يجب الامتناع عن تناول الكحول تماما في حالات الإصابة بالكبد الدهني كما ينصح مرضى السمنة والمصابون بالكبد الدهني بإتباع الأنظمة الغذائية التدريجية السليمة لإنقاص الوزن.

