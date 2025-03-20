شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين ينعى معلمة توفيت داخل الفصل بالشرقية ويوجه بمساندة أسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة امل ابراهيم عبدالقادر كحيله كبير معلمين بمدرسة الصوفية ب رقم 2، التابعة لإدارة اولاد صقر التعليمية، أثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عملها داخل إحدي الفصول بالمدرسة، مما أدي إلى وفاتها فى الحال.



وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ، محسن لطفي رئيس فرعية المعلمين بالشرقية ، بالتواجد مع أسرة المعلمة لمساندتهم فى مصابهم الأليم ، وسرعة صرف مستحاتها المالية وتسلميها لأسرتها.



وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء إلى لأسرة المعلمة، داعياً المولي عز وجل أن يتغمدها برحمته ، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.