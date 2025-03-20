طلاب آداب الزقازيق يطلقون مبادرة "وصال" لمواجهة التفكك الأسرى

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القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من طلاب كلية الآداب بـ جامعة الزقازيق مبادرة "وِصَال"، ضمن مشروع تخرج ويهدف لمواجهة التفكك الأسري ومواجهة المشاكل الأسرية وتعزيز الترابط الاسري والتواصل الفعّال بين أفراد الأسرة.

وتستهدف الحملة مواجهة الضغوط والتحديات التى قد تضيع العلاقات الأسرية وسط مشاغل الحياة، وتقدم المبادرة استشارات نفسية مجانية لمدة عام كامل مع مختصين محترفين من تيم سلام، ومحتوى غني بالمقالات والفيديوهات لتعزيز التفاهم الأسري، ومنصة آمنة لكل من يبحث عن نصيحة أو مساحة للتعبير.



مبادرة" وصال" لمواجهة التفكك الأسرى

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة وفاء صلاح، أستاذ العلاقات العامة والإعلام، وبدعم من فريق طلابي مؤمن بأن كل عائلة تستحق فرصة ثانية.

وتهدف المبادرة تقديم المساعدة على إعادة بناء العلاقات، وتجاوز الخلافات، وخلق بيئة منزلية أكثر سعادة واستقرارًا.

وضم فريق عمل المبادرة سما أحمد، تقى أحمد، الزهراء عبدالهادي، عبدالمنعم العباسي، آمال محمد، أسماء فارس، نهال السيد، وفاء محمود، شيماء محمد، منى نشأت، دينا عادل، آية السيد، آية حسن، أميرة عصام، فاطمة عماد، فاطمة محمد، آية إسماعيل، شهد عمرو، شروق وائل، سهيلة سمير، فاطمة الزهراء محمد، رحمة سالم، فتحية كيلاني، رضوى سمير، مصطفى إيهاب، تهاني جمال، نورهان هاني، فاتن السيد، حسناء الشامي.