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اليوم.. أولى حلقات فوازير رمضان على موقع ومنصات الخليج 365

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اليوم.. أولى حلقات فوازير رمضان على موقع ومنصات الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - كتب : أسامة عبد الحميد

الخميس، 20 مارس 2025 11:21 ص

ينشر الخليج 365 اليوم الخميس أولى حلقات فوازير رمضان، والتي ستذاع على منصات تليفزيون السابع من اليوم ولمدة 10 أيام.

المسابقة عبارة عن 10 حلقات على مدار 10 أيام، كل حلقة عن شخصية مختلفة من الشخصيات المصرية العظيمة، التى كان لها بصمة هامة في بلدنا، سواء في مجال العلم أو السياسة أو الفن والأدب والرياضة أيضا.

الإجابة عن الحلقات تتم عن طريق كومنت بالإجابة الصحيحة على نفس الحلقة المذاعة على صفحة الخليج 365 بفيس بوك، وسيتم اختيار الفائز والتواصل معه لإعلان اسمه في اليوم التالى، ليتأهل في نهاية المسابقة 10 فائزين للدخول سحب على جائزة مقدمة من الخليج 365.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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