شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يكرم الأمهات المثاليات بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللوء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أن هناك العديد من النماذج النسائية المشرفة بالهيئة , اللاّتي أثبتن قدرتهن على العطاء في كافة مجالات الإنتاج وجميع المناصب القيادية والتنفيذية منذ تأسيس الهيئة, إلى جانب مساهمتها الفعالة فى تقديم جيل نافع لنفسه وبلده و قادر على بناء مستقبل أفضل للوطن والإرتقاء به، جاء هذا في إطار الإحتفال السنوي بتكريم الأم المثالية بالهيئة العربية للتصنيع للعام الحالي 2025

في هذا الصدد، أعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل المبارك الذي صار تقليدا سنويا للإحتفاء بالأم المثالية، تقديرا وامتنانا داخل الهيئة العربية للتصنيع تجاه المرأة ودورها الهام والحيوي في كافة مجالات الحياة، موضحا أن المرأة المصرية كانت ولاتزال حالة فريدة تحمل طباعا خاصة،فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية.

وأوضح أن الأمهات المكرمات مثالا يحتذى به في البذل والعطاء، مضيفاً أن هناك لجنة يتم عقدها سنويا لإختيار الأمهات المثاليات بالهيئة العربية للتصنيع بمنتهى العناية ووفقاً لعدة معايير واضحة وذلك لضمان إختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بحيادية ونزاهة وشفافية تامة .

خلال فعاليات الحفل، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمنح شهادات التقدير للأمهات المثاليات علي مستوي مصانع وشركات الهيئة، حيث فازت السيدة " سالي محمد عبد المنعم " من مصنع الطائرات التابع للهيئة بلقب الأم المثالية للهيئة العربية للتصنيع لعام 2025.

كما حرص رئيس الهيئة علي التقاط الصور التذكارية مع العاملات المكرمات والإستماع لهن في حوار أخوي وأبوي ودي، موجها الشكر لهن على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي فى أداء مهام وظيفتهن.

من جانبهن، أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات بالهيئة , عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع تقديرا بدورهن في رحلة الحياة , متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين.