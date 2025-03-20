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معهد التغذية يكشف نصائح هامة لتجنب العطش فى رمضان .. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 20 مارس 2025 10:28 ص

وجه المعهد القومى للتغذية مجموعة من النصائح الهامة لتجنب العطش فى رمضان والتى تضمنت :-

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهه الغنيه بالماء والالياف

- قلل من شرب المنبهات و خاصة وقت السحور

- اكثر من تناول الاطعمه الغنيه البوتاسيوم مثل الموز و التمر

- قلل من استخدام الملح و التوابل


نصائح هامة لتجنب العطش فى رمضان

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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