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شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية يكشف نصائح هامة لتجنب العطش فى رمضان .. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 20 مارس 2025 10:28 ص
وجه المعهد القومى للتغذية مجموعة من النصائح الهامة لتجنب العطش فى رمضان والتى تضمنت :-
- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهه الغنيه بالماء والالياف
- قلل من شرب المنبهات و خاصة وقت السحور
- اكثر من تناول الاطعمه الغنيه البوتاسيوم مثل الموز و التمر
- قلل من استخدام الملح و التوابل
نصائح هامة لتجنب العطش فى رمضان
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