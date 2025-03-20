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وزير الخارجية والهجرة يتفقد موقع سد "جوليوس نيريرى" التنزانى.. صور

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  • وزير الخارجية والهجرة يتفقد موقع سد "جوليوس نيريرى" التنزانى.. صور 1/4
  • وزير الخارجية والهجرة يتفقد موقع سد "جوليوس نيريرى" التنزانى.. صور 2/4
  • وزير الخارجية والهجرة يتفقد موقع سد "جوليوس نيريرى" التنزانى.. صور 3/4
  • وزير الخارجية والهجرة يتفقد موقع سد "جوليوس نيريرى" التنزانى.. صور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس خلال الزيارة التي يجريها إلى تنزانيا جولة ميدانية لتفقد مشروع سد "جوليوس نيريرى" التنزانى والذى يقوم تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" بتنفيذه، والتى يهدف اللى توفير احتياجات تنزانيا من الكهرباء، وذلك على ضوء التوجيهات الرئاسية بإيلاء أولوية قصوى بالانتهاء من تنفيذ المشروع.

وقد شارك في الزيارة عدد من المسئولين التنزانيين رفيعي المستوى وعدد من نواب البرلمان المصري والتنزاني ورؤساء شركتي التحالف المصري المُنفذ للمشروع، حيث تم تفقد تنفيذ أعمال البناء للسد والذى وصل إلى نحو 99.9%؜ وتم تشغيل ثماني توربينات من أصل تسع بالمشروع.

أكد الوزير عبد العاطى خلال الجولة التفقدية على أن ذلك المشروع يعد مثالاً يُحتذى به للتعاون بين شركاء حوض النيل ودول المنابع ودولتي المصب في مشروعات السدود الكهرومائية، موضحاً حرص مصر على دعم التنمية في حوض النيل.

بدر عبد العاطى
 

 

جانب من الزيارة
 

 

وزير الخارجية
 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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