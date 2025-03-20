شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تعلن إتاحة رابط أرقام الجلوس وأماكن امتحانات الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتاحت كلية التجارة بجامعة القاهرة لطلاب الكلية رابط الحصول على أرقام الجلوس ومعرفة أماكن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثاني.

وأكدت الكلية أنه على كل طالب الدخول على اللينك التالي من هنــــــا واتباع خطوات فتح الصفحة الشخصية التي ستكون نقطة التواصل مع الكلية خلال الفترة القادمة.

وبدورها، قالت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بـ جامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365" إن الكلية انتهت من وضع التصور الزمنى لتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" والتى من المقرر أن تنطلق بعد إجازة عيد الفطر المبارك.